В Кремле выразили надежду на предотвращение Киевом эскалации в Донбассе

Москва, 4 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об обеспокоенности Москвы ситуацией с обострением в Донбассе.

Россия надеется, что Киев сможет предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации, а партнеры по «нормандской четверке» обратят внимание на рост напряженности на юго-востоке Украины, сказал представитель Кремля. Песков констатировал, что обстрелы вооруженных формирований Украины в Донбассе участились.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обвинил Украину в обострении ситуации в регионе. По его словам, украинская сторона идет по нарастающей в отношении эскалации, в то время как никаких изменений на переговорной площадке не наблюдается. Пушилин отметил, что с каждым днем армии республики все труднее быть приверженной имеющимся договоренностям.