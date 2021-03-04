Пьяный житель Бердска избил старушку с палками для ходьбы и попал на видео

Бердск, 4 марта. Мужчина избил пенсионерку, которая передвигалась, опираясь на палки. Инцидент произошел в городе Бердск.

Уличный конфликт прохожего с бабушкой попал на камеры видеонаблюдения. На них видно, как мужчина, который явно находится в состоянии опьянения, ударил пенсионерку. Сбив ее с ног, хулиган сам оказался на тропинке в положении лежа. Затем местный житель встал, помог подняться жертве, но после этого опять пнул.

Местные СМИ сообщают, что пострадавшей 82 года. Она с трудом разговаривает и передвигается после инсульта. Для улучшения ее здоровья медики посоветовали гулять с палками. Согласно опубликованным данным, житель Новосибирска напал на старушку из-за того, что она не смогла быстро отойти в сторону и освободить ему дорогу. Личность дебошира уже установлена.

Факт нападения проверит Следственный комитет. Сотрудникам ведомства уже показали видеозапись с произошедшим. Следствию предстоит установить обстоятельства, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Двое грабителей обокрали ранее пожилую женщину, представившись сотрудниками социальной службы, сообщал ФАН. Инцидент произошел в одном из домов по улице Алтайская.