Задержанного челябинского депутата подозревают в даче взятке

Челябинск, 4 марта. Задержанный депутат челябинского областного ЗакСа Арман Аракелян подозревается в даче взятке, сообщили в региональном СУ СК РФ.

По данным следствия, Аракелян и четыре его соучастника подозреваются в совершении преступлений по статье о получении взятки и даче взятки группой лиц в крупном размере.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемые дали взятку в виде оргтехники (на сумму более 185 тысяч рублей) двум сотрудникам компании, которая контролировала качество проведения дорожных работ за то, чтобы они не приняли мер реагирования на выявленные нарушениям при выполнении работ на федеральной трассе.

Известно, что депутат, помимо своей работы в парламенте, возглавляет компанию «Дорстройгрупп», которая в январе этого года выиграла контракт на строительство дороги в микрорайоне Челябинска на 100 млн рублей, а также на северо-западе города на 85 млн, 76 млн и 188 млн рублей.