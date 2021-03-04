Болид «Хаас» нового сезона «Формулы-1» украсили российским флагом

Москва, 4 марта. Американская команда «Формулы-1» «Хаас» показала болид, который появится в новом сезоне гонок. Автомобиль выполнили в цветах российского флага.

Изображения гоночного болида появились на официальной странице «Хаас» в Twitter. В пресс-службе команды отметили, что титульным спонсором «Хаас» в новом сезоне станет российская компания Дмитрия Мазепина «Уралкалий».

Сын бизнесмена Никита Мазепин является членом американской команды. Предстоящий сезон «Формулы-1» станет для него дебютным. Партнером россиянина по «Хаас» будет наследник немецкого гонщика Михаэля Шумахера Мик Шумахер.

Никита Мазепин в прошлом году стал центральной фигурой скандал из-за публикации пикантного видео в соцсети. Гонщик публично принес извинения за свои действия.