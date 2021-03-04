Посольство РФ указало на голословность обвинений Лондона по делу Скрипалей

Лондон, 4 марта. Британские власти так и не предоставили доказательств в поддержку теории о якобы причастности России к применению химического оружия в Соединенном Королевстве.

С такой позицией выступило посольство РФ в Великобритании. Дипведомство обратило внимание на нарушение британской стороной международных обязательств по делу Скрипалей. Лондон использует инцидент в политических целях, убеждены в России. Посольство сделало заявление в связи с трехлетней годовщиной «отравления» экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Британские власти обвинили нас в применении химического оружия на их территории. Обвинение серьезное, но оно не подкреплено ни фактами, ни доказательствами, ни чем-либо иным. Оно абсолютно голословно, и поэтому мы этим обвинениям не верим», — пояснила российская сторона.

Ранее член Общественной палаты РФ Сергей Марков назвал истинных организаторов провокации со Скрипалями. По мнению эксперта, британская разведка попыталась спрятать экс-полковника ГРУ при помощи «полуотравления».