Политолог Корнилов объяснил свое нежелание участвовать в ток-шоу Норкина

Москва, 4 марта. Политолог Владимир Корнилов объяснил, почему больше не будет приниматься участие в телепередаче Андрея Норкина на канале НТВ.

Слухи о том, что известный в России политический эксперт больше не намерен приходить в студию ток-шоу «Место встречи», вызвали любопытство у аудитории. Телезрители пытались понять причины, которые привели к такому решению.

Ранее Корнилов в комментариях к сообщениям пользователей Facebook уже указывал на свое нежелание участвовать в передаче с Норкиным. Теперь он несколькими словами объяснил свою позицию.

«Ничего особенного. Просто я зарекся ходить к Норкину», — кратко пояснил Корнилов.

Пользователи соцсети предположили, что между телеведущим и политологом возникло какое-то недопонимание. Однако Корнилов опроверг эти догадки, отметив, что они с Норкиным не подходят друг другу с точки зрения форматов передач.

Недавно ведущий ток-шоу «Место встречи» пресек спор между журналистом Максимом Юсиным и экономистом Михаилом Делягиным после сравнения России с «собакой». Норкин потребовал, чтобы участники дискуссии покинули студию.