Власти Алжира готовят закон о лишении гражданства

Алжир, 4 марта. Власти республики готовят закон о лишении гражданства лиц, совершающих за рубежом действия, которые противоречат государственным интересам или грозят национальному единству, сообщает информационный портал Middle East Monitor.

По данным СМИ, правительство североафриканской страны уже провело соответствующее совещание под председательством премьер-министра Абдельазиза Джерада. На встрече обсуждались поправки к закону о гражданстве.

Известно, что такие кардинальные меры будут предприниматься в отношении людей, которые ведут деятельность, представляющую опасность для государства и населения. Кроме того, это коснется всех, кто связан с террористическими организациями, в том числе финансирует или распространяет их идеологию, и «всех, кто имеет дело с вражеской страной».

В канцелярии премьера Джерада подчеркнули, что положения нового закона будут соответствовать международным конвенциям. Правительство также гарантирует право на апелляцию тем, кого лишат гражданства. При этом в ведомстве не уточняют, с чем связаны подобные поправки. Предположительно, дальнейшее рассмотрение данного вопроса состоится на заседании Кабинета министров при участии президента Алжира — Абдельмаджида Теббуна.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что тысячи алжирцев вышли на демонстрации по всей стране с требованием демократических преобразований.