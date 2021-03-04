Пермский подросток признался в убийстве собственной семьи

Пермь, 4 марта. Подозреваемый в убийстве матери, отца и маленькой сестры подросток признал вину, сообщается на сайте Следственного комитета.

Мотивом для жестокого преступления он назвал «семейные конфликты». По данным СК, тела обнаружили в поселке Октябрьский. Правоохранители возбудили дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью».

Изначально в розыск объявили отца подростка, однако позднее его нашли мертвым, сообщало Федеральное агентство новостей. Местонахождение 16-летнего подростка оставалось неизвестным, поэтому следствие объявило его в розыск. Нашли фигуранта дела в Екатеринбурге, а после доставили на допрос.