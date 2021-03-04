Экс-президент Армении рассказал об опасности деятельности фонда Сороса в республике

Ереван, 4 марта. Экс-президент Армении Роберт Кочарян рассказал о влиянии деятельности фонда Джорджа Сороса на процессы в стране.

Бывший лидер республики в ответ на вопрос спецкорреспондента РИА ФАН Аббаса Джумы отметил, что под Соросом он понимает в первую очередь некоторые неоглобалистские подходы.

«Я даже не знал, что они открылись при мне. Изначально это была неправительственная организация, которая не имела никакого влияния в стране. Но они окрепли, получали долгое время финансовую поддержку и начали влиять на процессы. Идеи, которые они пропагандируют, идут вразрез с той ролью, которую Армения могла бы играть в регионе», — утверждает Кочарян.

По его словам, организация пропагандировала второстепенность национальных интересов, а глобализация при этом касалась не только торговли и бизнеса, но и ценностей. Экс-президент республики отмечает, что для государства с огромной массой противоречий, которое граничит с инакомыслящими странами, такие веяния были настоящим самоуничтожением и угрозой нацбезопасности.

«Мы должны противодействовать этому своей идеологией, руководствоваться своими национальными интересами. Надо четко формулировать, что мы хотим и кто мы такие. Надо противопоставить этой идеологии свою собственную. Я вижу угрозу в работе фонда Сороса», — сказал он.

В заключение Роберт Кочарян отметил, что несмотря на ослабление на сегодняшний день позиций организации, будут новые вливания — фонд Сороса восстановит свои позиции, если бездействовать.

Ранее действующий президент Армении Армен Саркисян заявил, что стабильность и безопасность страны являются приоритетом, сообщает Федеральное агентство новостей.