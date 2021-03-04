Политэксперт Макаренко назвал публикации «Новой газеты» возмутительными и хамскими

Москва, 4 марта. Политический деятель Эрнест Макаренко прокомментировал проверку СК РФ в отношении сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова по факту его сотрудничества с террористами.

Следствие проверяет данные о возможном сотрудничестве петербургского журналиста с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). В 2019 году Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, опубликовав доказательства связи Коротковым с боевиками.

На основании этих сведений следователи начали проверку и уже опросили бывшего члена ИГИЛ1 Шерзода Хасанова и некоторых других лиц. Федеральное агентство новостей накануне напомнило, что на текущий момент известно о предполагаемом сотрудничестве Короткова с террористами.

В Приморском районном суде Петербурга 10 марта должно состояться еще одно заседание, где будет рассматриваться дело по иску Короткова к редакции ФАН. Макаренко считает, что подобные гражданские иски к изданиям должны разбираться только после окончания следствия.

«Прежде чем рассматривать иск Короткова к ФАН в суде, нужно дождаться окончания расследования, проводимого СК РФ. Только потом можно будет о чем-то говорить», — цитирует политэксперта издание NationNews.

При этом Макаренко возмущен тем, что в России допускают мягкое отношение к «откровенным врагам». Такую ситуацию он находит недопустимой.

«Мы позволяем им спокойно работать, в то время как они разрушают нашу страну, предают, работают в сговоре с террористическими организациями. Пора радикально изменить отношение к ним наших правоохранительных органов и общественности. «Новая газета» постоянно занимается провокациями, причем такими, как будто она является прямым информационным органом ЦРУ США. Настолько возмутительные и хамские по отношению к народу России там выходят публикации», — заявил Макаренко.

Кроме того, политэксперт убежден, что России не стоит давать слабину и сдавать позиции. В противном случае это грозит стране риском разрушения.

«Мы признаем какие-то организации иностранными агентами, и что? Профессионально обученный враг со специальным заданием по разрушению нашей страны благополучно работает на территории РФ под крышей какой-то общественной организации, признанной иностранным агентом, или сам признан иноагентом, и ничего с ним не делают! Все, кто признаны иноагентами и получают финансирование из-за рубежа, должны быть запрещены на территории РФ и преследоваться как террористы», — резюмировал Макаренко.

По его словам, важно уметь эффективно защитить страну от различных некоммерческих организаций, которые признаны на территории России иностранными агентами.

ФАН ранее сообщал, что «Новая газета» уже длительный период времени может быть карманным изданием Михаила Ходорковского. После проведенного журналистского расследования стало известно об информационной атаке на Медиагруппу «Патриот» и ФАН, которую мог организовать беглый олигарх.

Наряду с этим, «Новая газета» склонна использовать любые поводы, чтобы попытаться расшатать российскую власть. Журналист и общественный деятель Армен Гаспарян прокомментировал NN материалы этого издания про «славных чеченских повстанцев», опубликованные незадолго до юбилея Победы и новой годовщины убийства террористами первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

1 Организация запрещена на территории РФ.