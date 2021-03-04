Биткоин может быть использован США для обнуления госдолга

Москва, 4 марта. Ажиотаж вокруг криптовалют может оказаться спланированной операцией, созданной властями США с целью списания гигантского госдолга, считает аналитик БКС Владимир Толгский.

Эксперт в области конкурентной разведки Андрей Масалович ранее отметил, что мировая финансовая элита, в основном базирующаяся в США, хочет воспользоваться доверием, которое люди питают к биткоину, и попытаться перевести в криптовалюту весь американский госдолг. Биткоин всегда дорожал, в связи с чем многие склоняются к мысли инвестировать в него.

«Пока на биткойн будет спрос, будет и рост стоимости. В конце концов, товар стоит ровно столько, сколько за него готовы платить. Криптобезумие толкает котировки вверх», — объяснил Толгский.

По его словам, биткоин — это типичный пузырь, который наполняется деньгами за счет работающего печатного станка. Но представители американской финансовой элиты стремятся убедить людей, что покупка криптовалюты — выгодное вложение, указал эксперт.

Таким образом, если кредиторы США поверят в преимущество биткоина над долларом, то они могут со временем перенести в криптовалюту весь госдолг. После этого для списания долгов Соединенным Штатам останется только обрушить биткоин, пишет «Политика сегодня».

Маслович уверен, что США имеют для этого все необходимые инструменты. По его мнению, используя этот план, можно фактически обнулить американский госдолг. Пострадают при этом только доверчивые обыватели, купившие биткоин по завышенной цене.

Гендиректор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин ранее назвал пределы стоимости биткоина. По его словам, к концу 2021 года цена основной криптовалюты может вырасти до 80-100 тысяч долларов.