Группа Little Big намекнула на участие в национальном отборе на Евровидение

Москва, 4 марта. Группа Little Big заинтриговала фанатов новым постом на своей странице в Instagram. Запись сопроводили интригующей датой, когда станет известен участник от России на Евровидение.

Участники петербургской рэйв-группы удалили все записи на своей странице в социальной сети. В их профиле сейчас только одна публикация — короткое видео, на котором Софья Таюрская, Илья Прусикин и Антон Лиссов в образах героев из фильма «Люди в черном» стирают память «Пухляшу» (Дмитрию Красилову).

«08.03.2021», — кратко подписали видео артисты.

Именно в этот день станет известно, кто поедет представлять Россию на Евровидение. В этом году вещатель решил провести национальный отбор, в ходе которого россияне выберут исполнителя и песню на международный песенный конкурс.

В прошлом году на конкурс должна была поехать петербургская группа Little Big, но из-за пандемии коронавируса мероприятие отменили. В этом году конкурс пройдет в Роттердаме, где должен был состояться годом ранее. Артисты выступят с 18 по 22 мая.