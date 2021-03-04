Звезда «Людей Икс» Холли Берри поделилась секретом стройности в 54 года

Лос-Анджелес, 4 марта. Звезда фильмов «Люди Икс» и «Готика» Холли Берри рассказала, как ей удается поддерживать стройность в 54 года. Актриса запустила приложение для занятий спортом.

Сохранять подтянутую фигуру голливудской звезде помогают регулярные физические нагрузки. В бесплатном приложении FitOn знаменитость показала свои авторские тренировки. Берри отметила, что заниматься по ее инструкции можно в домашних условиях.

«Многие упражнения вдохновлены боевыми искусствами и требуют выносливости. Они заставят ваше сердце биться быстрее!» — отметила актриса.

Тренер Холли Берри Питер Ли Томас рассказал, что звезда «Людей Икс» стала активно заниматься спортом в прошлом году во время подготовки к главной роли в фильме «В синяках». После этого тренировки стали неотъемлемой частью жизни актрисы.

«Она понимает, что это полезно и оказывает благотворное влияние на ее гормоны, улучшает качество сна и жизни в целом», — подчеркнул тренер.

Холли Берри успела три раза побывать замужем, но все ее браки завершились разводом. Актриса недавно призналась, что не хочет удерживать мужчин.