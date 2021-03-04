Силовики показали кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта под Калининградом

Калининград, 4 марта. Опубликовано видео с моментом задержания россиянина, который намеревался устроить теракт в Калининградской области.

На кадрах бойцы спецназа выломали дверь в частном доме и ворвались в квартиру предполагаемого преступника. Мужчину положили лицом на кровать и заковали в наручники. На видео он признался, что хотел совершить теракт, и назвал себя смертником.

Силовики продемонстрировали самодельную бомбу и компоненты для взрывчатки. Согласно данным спецслужб, с помощью устройства задержанный россиянин планировал совершить теракт из-за «ненависти к действующей власти».

Ранее сообщалось, что фигурант вербовал жителей региона для участия в террористической деятельности. Возбуждено уголовное дело. Его детали пока не раскрываются. О мере пресечения для причастного к преступлению россиянина также не сообщается.