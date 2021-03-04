Международный день лесов — новая традиция. Она была предложена Организацией Объединенных Наций в 2012 году. Поводом послужило тотальное уничтожение лесных экосистем на планете. Привлечь внимание к проблеме, задержать и остановить вырубку лесов, помочь их восстановлению — вот главные задачи, которые преследуют организаторы торжества.

Когда состоится Международный день лесов в 2021 году? Как отметить его правильно? И как внести собственный вклад в сохранение лесных зон на планете? Об этом читайте в материале ФАН.

Когда отмечается Международный день лесов

Глобальной инициативе определена постоянная дата — 21 марта. Она выбрана неслучайно: в конце марта природа просыпается, деревья одеваются в зеленые наряды и потрясающую красоту лесов можно оценить во всем ее многообразии.

На этом фоне заявления о массовой вырубке лесных массивов на планете звучат пугающе. О проблеме на международном уровне заявляют Форум ООН по лесам и специализированное подразделение ООН ФАО, которое отвечает за продовольственную и сельскохозяйственную безопасность. По их инициативе и проводится Международный день лесов.

Зачем был учрежден праздник

В ООН отмечают, что чуть более 30% земной поверхности покрыто лесами. Человечеству кажется, что эти ресурсы неисчерпаемы, однако каждый год из-за массовой вырубки лесных массивов их становится все меньше.

Ежегодно гибнет более 13 миллионов гектар леса — это площадь Великобритании. А вместе с тем уничтожаются целые экосистемы, так как существование более 80% видов живых существ неразрывно связано с лесными зонами.

На фоне тотальной вырубки деревьев увеличиваются выбросы парниковых газов, что способствует глобальному потеплению. И до тех пор, пока люди будут варварски и безответственно относиться к природным ресурсам, остановить развитие экологической катастрофы невозможно.

К чему призывают организаторы Международного дня лесов

Сохранение лесных зон играет важнейшую роль в поддержании биологического разнообразия видов на планете и защищает от изменений климата. Организаторы праздника считают необходимым доносить эту информацию с помощью всех возможных источников, привлекая СМИ, общественные организации, образовательные учреждения.

Единая международная дата служит хорошим поводом, чтобы рассказывать о проблеме в средствах массовой информации, проводить круглые столы и конференции экологических организаций с привлечением администраций городов, районов, первых лиц государств.

Кроме того, в этот день Форум ООН по лесам призывает проводить массовые кампании по высадке деревьев в своем городе, районе, области. Совместными усилиями можно остановить уничтожение лесов на планете.

Как провести Международный день лесов 21 марта

Ежегодно организаторы акции предлагают слоган, под которым проходит торжество во всех странах. В 2020 году тема звучала как «Леса и биоразнообразие», акцентируя внимание на их значимости как естественных мест обитания миллионов живых существ.

В 2021 году акцент смещен на борьбу с бедностью. В теме празднования отмечается, что восстановление лесов является путем к выходу из кризиса и всеобщему благополучию.

В этот день можно внести свою лепту в сохранение экологического баланса на Земле. Варианты участия могут быт разными. Например, присоединиться или самостоятельно организовать мероприятие, посвященное лесам. Самым ценным вкладом станет высадка молодых деревьев, но также можно провести конференцию, художественная выставку или выставку фоторабот. Фотоотчет о мероприятии оргкомитет предлагает прислать в ФАО: сведения о нем будут включены в подборку инициатив, приуроченных к празднику по всему миру.

Можно принять участие в обсуждении проблемы в социальных сетях, инициировать его или присоединиться по хэштегу #IntlForestDay. Хорошим способом заявить о своей позиции станет распространение фотографий из лесных уголков планеты, демонстрирующих их красоту и ценность для каждого человека.