В МИД РФ озвучили позицию по событиям в Армении

Москва, 4 марта. Происходящие в Армении общественно-политические события — это внутреннее дело республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что другой позиции по этому вопросу у Москвы быть не может.

«Это внутреннее дело суверенного государства, это политический процесс в этом государстве, поэтому здесь никаких других оценок быть не может», — сказала она.

По словам Захаровой, российская сторона привержена невмешательству в дела других государств и призывает коллег к аналогичной позиции.

Напомним, ранее 25 февраля армянские военные потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства республики. Позже на улицах в центре столицы Армении начались стихийные митинги.

Президент Армении Армен Саркисян в рамках встречи с главой Генерального штаба подчеркнул, что стабильность и безопасность страны являются приоритетом, сообщает Федеральное агентство новостей. В то же время, по информации военного аналитика Алексея Леонкова, на территорию посольства США в республике прибыли четыре отряда американского спецназа Delta Force. По мнению эксперта, они могут быть использованы для обострения ситуации в стране, пишет Утро.ру.