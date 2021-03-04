Гибели первой жены Вячеслава Малафеева предшествовали пугающие знаки

Санкт-Петербург, 4 марта. Первая супруга футболиста Вячеслава Малафеева Марина получала пугающие знаки незадолго до своей страшной гибели в автомобильной аварии.

Спортсмен познакомился с будущей супругой через общих друзей. Свадьба влюбленных состоялась осенью 2001 года, однако прожить в браке им было суждено менее десяти лет. В марте 2011 года автомобиль Bentley, за рулем которого находилась Марина Малафеева, на скорости наскочил на сугроб и влетел в рекламный щит, после чего перевернулся и врезался в дерево. Жена футболиста погибла на месте.

Близкие пары говорили, что накануне смерти Малафеева общалась с сотрудниками своего продюсерского центра и пошутила, сказав, что для кого-то это собрание может стать последним. Кроме того, жена спортсмена заявляла, что хочет затмить своего супруга в топе новостей. Еще одним знаком можно считать и то, что на щите, в который влетела машина Малафеевой, была надпись «Большие надежды».

После смерти супруги Малафеев женился во второй раз. Вместе со второй женой он воспитывает их общего сына, а также двоих детей от Марины, о чем сообщала «Вечерняя Москва». Дочь Ксения доставляет футболисту немало хлопот — недавно юную девушку пришлось отправить на реабилитацию из-за проблем с наркотиками.