«Академик Черский» после месяца простоя вышел из порта Висмар

Висмар, 4 марта. Российский трубоукладчик «Академик Черский», простояв больше месяца в немецком порту Висмар, покидает гавань, свидетельствуют данные ShipTracking.

Направление движения судна пока неизвестно. «Академик Черский» наряду с баржей «Фортуна» считается потенциальным достройщиком газопровода «Северный поток — 2». В настоящее время «Фортуна» занимается прокладкой труб в территориальных водах Дании.

«Академик Черский» в прошлом году отправился в Германию после того, как США ввели санкции против «Северного потока — 2». Из-за ограничений со стороны Вашингтона швейцарская компания Allseas была вынуждена выйти из проекта.

«Северный поток — 2» представляет собой проект строительства газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Противниками проекта являются США, Украина и ряд стран ЕС.

Представитель немецкого концерна Uniper, являющегося одним из инвесторов «Северного потока — 2», ранее оценил готовность газопровода на 98%. Он также отметил необходимость достройки «Северного потока — 2», так как он обеспечит прямые поставки российского газа в Европу.