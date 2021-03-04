Дочь Маликова восхитила подписчиков весенним образом в клетчатом пальто

Москва, 4 марта. Дочь певца и композитора Дмитрия Маликова Стефания показала поклонникам необычный весенний образ. Наследница артиста прогулялась по Москве в стильном клетчатом пальто.

Кадрами, снятыми на прогулке, Маликова поделилась на своей странице в Instagram. Она попозировала на фоне знаменитой высотки на Котельнической набережной с букетом в руках.

Помимо фотографий, дочь певца опубликовала видео, на котором она с улыбкой идет по мосту, иногда подпрыгивая. На кадрах светлые волосы девушки развеваются на ветру. В конце ролика Маликова подбрасывает цветы вверх.

Подписчики дочери музыканта пришли в восторг от весенних кадров. Пользователи соцсети оценили красоту Маликовой, а также обратили внимание на ее сходство со знаменитым отцом.

«Очень красивое видео получилось, весеннее. Вы там копия папа»; «Стеша, ты делаешь этот мир еще красивее! Умница»; «Смотришь на вас и чувствуешь весну!»; «Сама весна на прогулке»; «Всегда позитивная и счастливая. Красотка», — написали комментаторы.

Совсем недавно дочь Дмитрия Маликова отпраздновала 21-летие. Стефания отмечала день рождения в ресторане с видом на Красную площадь.