Дочь Маликова восхитила подписчиков весенним образом в клетчатом пальто

Москва, 4 марта. Дочь певца и композитора Дмитрия Маликова Стефания показала поклонникам необычный весенний образ. Наследница артиста прогулялась по Москве в стильном клетчатом пальто.
Кадрами, снятыми на прогулке, Маликова поделилась на своей странице в Instagram. Она попозировала на фоне знаменитой высотки на Котельнической набережной с букетом в руках.
Помимо фотографий, дочь певца опубликовала видео, на котором она с улыбкой идет по мосту, иногда подпрыгивая. На кадрах светлые волосы девушки развеваются на ветру. В конце ролика Маликова подбрасывает цветы вверх.
Подписчики дочери музыканта пришли в восторг от весенних кадров. Пользователи соцсети оценили красоту Маликовой, а также обратили внимание на ее сходство со знаменитым отцом.
«Очень красивое видео получилось, весеннее. Вы там копия папа»;
«Стеша, ты делаешь этот мир еще красивее! Умница»;
«Смотришь на вас и чувствуешь весну!»;
«Сама весна на прогулке»;
«Всегда позитивная и счастливая. Красотка», — написали комментаторы.
Совсем недавно дочь Дмитрия Маликова отпраздновала 21-летие. Стефания отмечала день рождения в ресторане с видом на Красную площадь.