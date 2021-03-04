В Госдуме призвали не допустить внедрения в России инструментов ювенальной юстиции

Москва, 4 марта. Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой призвал не допустить внедрения в России инструментов ювенальной юстиции.

Принципы ювенальной или «детской» юстиции — это не путь России, отметил представитель нижней палаты парламента. В нашей стране другие ценности и другие принципы взаимоотношения между мужчиной и женщиной.

С таким заявлением Толстой выступил в ходе конференции по вопросу поддержки семей в России. По его словам, Москва должна присоединиться к декларации Женевского консенсуса о содействии здоровью женщин.

Кроме того, вице-спикер Госдумы считает, что России нужно заняться разработкой собственных конвенций, которые будут направлены на защиту семейных ценностей. В нашей стране, отметил он, необходим единый документ, объединяющий базовые законодательные акты.