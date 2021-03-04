Причиной массовой гибели птиц в Дагестане мог стать патогенный грипп

Махачкала, 4 марта. Причиной гибели около 300 птиц в Дагестане мог стать патогенный птичий грипп, сообщили ФАН в Каспийском природоохранном центре. В организации рекомендовали приостановить сезон охоты до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

О массовом море птиц в районе Аграханского залива и лагуны «Муравейник» на Каспии стало известно накануне. Специалисты и ученые обнаружили там тушки лебедей, селезней, кряквы и лысух. Ученые Каспийского природоохранного центра и Дагестанского государственного университета взяли пробы биологического материала.

«На место гибели пернатых был отправлен наш береговой патруль. Наши специалисты произвели забор биоматериала и доставили его в лабораторию для тщательного изучения причины массовой гибели пернатых», — рассказал собеседник ФАН.

Он отметил, что в настоящее время рассматривается несколько версий гибели птиц, среди которых браконьерский отстрел, отравление, а также грипп. В этой связи в природоохранном центре призвали приостановить охоту в данной местности.

«Сейчас продолжается сезон охоты, и желательно было бы его отменить, пока не поступят результаты анализов. Есть подозрение, что причиной гибели пернатых стал патогенный вирус гриппа, который передается к человеку. Скорее всего, это патогенный птичий грипп. Окончательно будет ясно, когда проведем токсикологические и вирусологические исследования», — заявил представитель центра.

Ранее ФАН сообщал, что по факту массовой гибели птиц прокуратурой Дагестана инициирована проверка. По ее итогам сотрудники надзорного органа дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды.