Uniper: «Северный поток — 2» завершен на 98%

Москва, 4 марта. Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 98%, сообщил топ-менеджер немецкого концерна Uniper, являющегося финансовым партнером проекта.

Компания с нетерпением ждет окончания проекта и внимательно следит за ходом строительства, указал топ-менеджер. Он добавил, что реализация «Северного потока — 2» необходима, так как обеспечит прямые поставки российского газа в Европу.

Uniper в отчете за 2020 год не исключила возможность остановки строительства «Северного потока — 2» из-за американских санкций. При этом компания указала, что оператор проекта Nord Stream 2 AG не раз подтверждал готовность завершить строительство.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от северо-западного побережья России до Германии. Против проекта активно выступают США, Украина и ряд стран ЕС. В конце 2019 года Вашингтон ввел санкции против «Северного потока — 2», в результате чего швейцарская компания Allseas отказалась от участия в проекте. Строительство газопровода продолжилось в 2020 году. По данным Nord Stream 2 AG недостроенными оставались около 148 километров.

В начале недели немецкая компания Wintershall Dea заявила о поддержке «Северного потока — 2», несмотря на завершение финансирования проекта. Объем инвестиций компании в проект составил 730 млн евро.