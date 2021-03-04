Диетолог посоветовала продукты, которые можно есть на ночь

Москва, 4 марта. Легкоусвояемый белок будет лучшим выбором для перекуса перед сном. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

Процесс пищеварения ночью замедляется в организме, поэтому следует употреблять перед сном легкоусвояемый белок. Хорошо подойдет, например, мясо из детского питания, которое не «ляжет комом» в желудке советует Дианова.

Легкий прием пищи на 200-300 килокалорий могут заменить специальные баночки с коктейлями. Такое питание подойдет людям, живущим в ускоренном ритме жизни. Также, по словам врача, можно съесть рыбу или омлет с овощами, творог или банан с парой ложек урбеча.

При этом важно, чтобы у человека не было выраженного диабета, отметила диетолог.

Дианова не рекомендует есть вечером мясо или птицу, которые будут тяжелой пищей для желудка.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, что употребление животных жиров увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Она советует снизить количество красного мяса в рационе до двух порций в неделю.