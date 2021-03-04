Силовики накрыли конспиративную ячейку свидетелей Иеговы в Сыктывкаре

Сыктывкар, 4 марта. Правоохранительные органы провели задержания и обыски по делу о конспиративной ячейке запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы», сообщается на сайте Следственного комитета.

По уголовному делу «Организация деятельности экстремистской организации» проходят десять свидетелей, фигурантами стали пять человек. Правоохранители полагают, что подозреваемые в период с 2017 по 2021 год пытались продолжать запрещенную деятельность «Свидетелей Иеговы», а также вовлекать в структуру новых участников и проводить собрания.

Многочисленные уголовные дела в отношении лидеров сект в России являются началом масштабной борьбы с деструктивными культами, заявил в беседе с URA.RU кандидат исторических наук Александр Чаусов. По его словам, все это стало возможным благодаря исчезновению так называемых лоббистских инструментов в правовом поле.