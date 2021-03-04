Толстой выступил за увеличение маткапитала при рождении каждого ребенка

Москва, 4 марта. Размер материнского капитала должен увеличиваться при рождении каждого последующего ребенка, заявил вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой.

Российские власти в 2020 году расширили программу маткапитала. Семьи получили право на получение пособия при рождении первого ребенка. С 2021 года выплаты были проиндексированы на 3,7%, до 483,8 тысячи рублей. При рождении второго ребенка семья получает 155,5 тысячи рублей, если уже имеет в распоряжении средства за первенца. Такая же сумма полагается за третьего и любого последующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если ранее у семьи не было права на пособие.

Депутаты Госдумы от ЛДПР в середине февраля внесли законопроект о расширении перечня получателей материнского капитала. По их мнению, законопроект поможет улучшить демографическую ситуацию в России.