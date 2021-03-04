Граждане РФ, у которых власти ФРГ отняли детей, обратились за правовой помощью

Русские немцы, у которых власти ФРГ отняли троих детей, обратились в российский Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Это следует из письма на имя исполнительного директора Фонда Удальцова Александра Ивановича, имеющегося в распоряжении редакции ФАН.

По данным ФАН, к Удальцову обратились по вопросу оказания правовой помощи и защиты прав семьи Зайберт в количестве пяти человек (все являются они гражданами России), пострадавшей от произвола властей Германии — югендамта, полиции и семейного суда — при широкой общественной поддержке немецкого и русскоязычного населения.

«Наша семья была уничтожена представителями властей Германии и разорена 8 февраля сего года при содействии немецкой общественности, а наши дети (2, 4 и 6 лет) — незаконно похищены немецким ведомством по делам молодежи (югендамтом), вывезены в неизвестном направлении из дома в полуодетом состоянии в морозный вечер и удерживаются в неизвестном нам месте», — говорится в обращении.

Фонд попросили оказать семье — родителям и детям — правовую помощь и защитить их права, как родителей и детей и как граждан России, пострадавших от этнически мотивированных репрессий со стороны властей Германии при содействии немецкой общественности.

Ранее ФАН сообщал, что в дом к российской семье Зайберт вломились полицейские, чтобы изъять детей. По словам супругов, стражи порядка неправомерно применили к ним силу. Они считают, что малышей забрали под надуманным предлогом, и не исключено, что «постарались» соседи, которые просто оболгали их.