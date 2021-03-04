Коллеги челябинского депутата Аракеляна прокомментировали информацию о его задержании

Челябинск, 4 марта. Депутата челябинского областного ЗакСа Арама Аракеляна задержали сотрудники ФСБ, после парламентария доставили на допрос.

Известно что Аракелян также является владельцем дорожной компании «Дорстройгрупп». После задержания его отправили на допрос в СУ СК РФ.

Ранее компания Аракеляна в январе этого года выиграла контракт на строительство дороги в микрорайоне «Ньютон» на 100 млн рублей, а также на северо-западе Челябинска на 85 млн, 76 млн и 188 млн рублей. При ремонте были допущены нарушения. Но по данным следствия, сотрудникам контролирующей организации дали взятку, чтобы они закрыли на это глаза. Фигурантами дела стали пять соучастников, подозреваемых в получение взятки, даче взятки группой лиц в крупном размере.

Коллеги Аракеляна из челябинского областного отделения КПРФ в беседе с корреспондентом ФАН заявили, что они не в курсе ситуации с его задержанием, но высказали предположение, что, вероятнее всего, это связано с его коммерческой деятельностью.