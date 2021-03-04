Госдума РФ готовит новые предложения по борьбе киберпреступностью

В Госдуме создана Межфракционная рабочая группа по противодействию киберпреступности. Об этом заявил председатель комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Совет Госдумы утвердил решение о создании межфракционной рабочей группы по выработке законодательных предложений по противодействию киберпреступности. Мы с сожалением констатируем, что сегодняшних механизмов и законодательных рычагов у нашего силового блока объективно недостаточно. Преступники гораздо проворнее их, нередко действуют эффективнее нас, государства. Так быть не должно», — сказал Хинштейн.

Количество преступлений с применением IT-технологий за первые полгода 2020-го выросло в два раза, сообщают в МВД. По словам президента РФ Владимира Путина, правоохранительные органы не успевают следить за расширяющимся полем деятельности преступников в IT-сфере.

Как отметил Александр Хинштейн, в стране каждое четвертое правонарушение (20%) связано с «цифрой», в Москве это 40% от общего числа выявленных. В первую очередь, речь идет о мошенничестве, которое имеет, по его словам, «высочайшую» латентность. Регистрировать такие преступления становится все сложнее.

«Мы фиксируем новые виды мошеннической деятельности, связанной с пандемией коронавирусной инфекции. Например, когда началась продажа фальшивых пропусков или больничных, — отметил парламентарий. — Преступники и мошенники изворотливы, молниеносно ориентируется в изменениях условий, находят новые ниши в быстро меняющемся мире, чтобы опустошать карманы доверчивых россиян».

Охват такого рода преступности депутат и член Союза журналистов РФ назвал всеобъемлющим. По его мнению, России необходимо эффективно противостоять попыткам своих зарубежных «партнеров» усугубить ситуацию.

«Большое число мошеннических колл-центров работает на территории сопредельных государств, в первую очередь, на Украине, — констатировал Александр Хинштейн. — Мы знаем конкретные города, в которых действуют подобные центры, специализирующиеся на отъеме денег у доверчивых россиян. То, что власти и правоохранительные органы никаких действий, санкций по отношению к ним не принимают, заставляет нас задуматься, что это происходит не просто так. Они пользуются поддержкой: все, что бьет по российским гражданам, для них, к сожалению, выгодно».

Ранее о главных трендах российской IT-индустрии в видеоинтервью ФАН рассказал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

В начале февраля группа депутатов Госдумы вместе с главой комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи внесли законопроект о 5%-й квоте на размещение социальной рекламы в Сети.