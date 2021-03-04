Следствие просит арестовать потерпевшего по делу об избиении заключенных в Ярославле

Ярославль, 4 марта. Суд получил ходатайство следственных органов об аресте потерпевшего Евгения Макарова, проходящего фигурантом по делу о пытках в исправительной колонии.

По версии следствия, он подозревается в краже нескольких велосипедов. Правоохранители ранее задержали Макарова, а позднее возбудили уголовное дело.

Мужчину отправили в ярославскую колонию на пять лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщало Федеральное агентство новостей. Во время отбывания наказания его признали потерпевшим по делу о жестоком обращении с заключенными. За истязания осужденных сотрудников ИК-1 Ярославля отправили в тюрьму.