В ЕС начали экспертизу российской вакцины «Спутник V»

Брюссель, 4 марта. Регулятор Евросоюза начал проводить экспертизу препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V» российского производства.

Европейский регулятор проведет оценку на соответствие препарата установленным стандартам в ЕС по эффективности, качеству и безопасности. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Партнерские отношения по вакцинам от коронавируса должны стоять выше политики. Сотрудничество свидетельствует о том, что побороть распространение заболевания можно исключительно общими усилиями, считает глава РФПИ.

До этого сообщалось, что Эстония закупит у России вакцину «Спутник V» после того, как ее одобрят для применения в ЕС. Об этом рассказал глава республики Керсти Кальюлайд.