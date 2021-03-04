В Кирове мужчина обокрал кассу магазина, пока продавщица сладко спала. ФАН-ТВ

Ночью из кассы круглосуточного магазина кировчанин вытащил 12 тысяч рублей, пока продавщица крепко спала.

«Героем» криминального фильма стал 31-летний житель Кирова. Около четырех часов утра он отправился в круглосуточный магазин. Обнаружив, что продавщица сладко спит в кресле, он решил обогатиться.

Через решетку парень аккуратно достал ключи от двери, где отдыхала спящая красавица, и вытащил из кассы около 12 тысяч рублей. После этого он незамедлительно удалился. Все происходящее зафиксировала скрытая камера видеонаблюдения.

Горе-грабителя уже задержала полиция Кирова. В содеянном он сознался. Как оказалось, мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. В ведомстве сообщили, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о краже с незаконным проникновением в помещение. Если суд признает его виновным, кировчанину может грозить до пяти лет тюрьмы.