ФМБА заявило об окончании первого этапа испытаний вакцины от коронавируса «Мир-19»

Москва, 4 марта. Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что завершился первый этап скрининговых доклинических испытаний новой вакцины от коронавируса «Мир-19».

Препарат разрабатывается специалистами ФМБА с 2020 года. Ее особенностью и отличительной чертой среди других вакцин является способность воздействовать на белковые компоненты вируса. Это позволяет организму выработать более длительный иммунитет к COVID-19.

В настоящее время закончился этап скрининговых доклинических исследований. Ранее Вероника Скворцова сообщала, что клинические испытания на добровольцах планируют начать летом 2021 года. По ее словам, разработка препарата проходит в ускоренном темпе в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Для этого разработчики объединят первую и вторую фазу.

Накануне Скворцова объяснила, как можно избежать новой волны коронавируса в России. По ее словам, в этом поможет вакцинация населения страны.