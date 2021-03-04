Пандемия спровоцировала рост цен на авиабилеты в России

Москва, 4 марта. Средняя стоимость авиабилета поднялась в РФ на фоне пандемии коронавируса. Ограниченное число доступных для россиян заграничных стран и авиарейсов способствовало резкому росту цен.

В марте граждане тратят на билеты за границу в среднем почти на 40% больше, чем в докризисный 2019 год, а по некоторым направлениям цены выше более чем в два раза. Эксперты предполагают, что такая динамика сохранится до полного возобновления авиасообщения между странами: компании должны компенсировать убытки, пишет «ФедералПресс».

Средняя стоимость забронированного международного рейса на начало марта текущего года составила 15,7 тысячи рублей, что на 55% больше, чем в предыдущем году, и на 39,5% выше, чем за аналогичный период 2019 года. Эти данные Biletix и Aviasales передает «Коммерсант».

Цены также значительно выросли в более известных направлениях. Например, клиенты Biletix сейчас тратят в среднем 13,6 тысячи рублей на перелет из Москвы в Минск и обратно. Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова объясняет резкое подорожание падением рубля и ограниченным предложением.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Армения стала самой популярной страной среди российских авиапутешественников в первой половине текущего года. Об этом сообщили аналитики сервиса «Туту.ру».