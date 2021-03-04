Студентка из Дзержинска получила сильнейшие ожоги из-за обвала дороги. ФАН-ТВ

Примерно 70 процентов ожогов тела получила студентка из Дзержинска, провалившись в яму с кипятком.

Студентка из Дзержинска в темное время суток не заметила обвалившийся грунт на дороге и упала в яму с кипятком. В результате случившегося двадцатилетняя девушка получила 70 процентов ожогов тела.

О трагедии рассказали в региональном управлении Следственного комитета России. Сейчас студентка находится в тяжелом состоянии в больнице скорой медицинской помощи. Для более квалифицированного лечения девушку планируют перевести в Университетскую клинику ПИМУ в Нижнем Новгороде, если позволит ее состояние. Причины и детали инцидента еще предстоит выяснить следователям. Все установленные виновники понесут наказание.