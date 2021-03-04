В SpaceX сообщили о запуске 60 интернет-спутников Starlink

Вашингтон, 4 марта. Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX отправила в космос очередную ракету Falcon 9.

Вместе с ней на земную орбиту отправились 60 интернет-спутников Starlink. Прямая трансляция запуска ведется на официальном сайте компании.

Ракета стартовала с площадки Космического центра им. Кеннеди в штате Флорида в 3:24 по местному времени. Первая ступень Falcon 9 уже успешно совершила посадку на плавучую платформу. Отметим, что запуск ракеты со спутниками на борту неоднократно переносился из-за разных технических и погодных причин.

Ранее стало известно о взрыве прототипа корабля Starship после успешного приземления из-за избыточного ракетного топлива, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на NASA. Видео летных испытаний уже появилось в Сети, сообщает телеканал "360". Несмотря на инцидент, Утро.ру со ссылкой на заявление компании отмечает, что запуск прошел удачно.