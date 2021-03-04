Историк Тепикин объяснил поведение Зеленского трусостью и неспособностью держать удар

Киев, 4 марта. Кандидат исторических наук Виталий Тепикин высмеял заявления президента Украины Владимира Зеленского и главы МВД Арсена Авакова. Публицист дал комментарий корреспонденту РИА ФАН.

Глава МВД Украины Арсен Аваков на этой неделе поддержал спорные политические решения Владимира Зеленского о блокировке ряда телеканалов и санкциях против избранных народом парламентариев украинских оппозиционных партий. По словам Авакова, решения Зеленского продиктованы его якобы критическим складом ума и осознанием того, что с президентом России Владимиром Путиным, дескать, невозможно договориться о мирном урегулировании разногласий между странами. Также Аваков уверен, что «России не нужна независимая Украина».

«К сожалению, мой опыт говорит, что вряд ли что-то получится с Путиным. Потому что для Путина независимая Украина — это нонсенс. И он (Зеленский. — Прим. ред.) был полон решимости сделать все возможное, чтобы попробовать. Он человек с критическим складом ума, и он убедился, что это не получается. И теперь, если для него раньше это была одна из версий поведения, то теперь, я считаю, что такая манера поведения, которую он сейчас демонстрирует, это его убеждения. Я на это надеюсь», — прокомментировал ситуацию Аваков.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) связался с кандидатом исторических наук и публицистом Виталием Тепикиным, чтобы спросить его мнение о словах украинских политиков. Эксперт объяснил, какая из сторон в действительности неспособна договариваться и какое будущее ждет дипломатическое противостояние Киева и Москвы.

«Дескать, для России независимая Украина — нонсенс. Но постойте: о какой независимости говорит министр? Вообще-то ее Украина обрела с распадом Советского Союза, а вот болезнь русофобии явно обостряется. По большому счету, именно украинская сторона сейчас демонстрирует неспособность о чем-то договариваться», — заявил эксперт.

Уже неоднократно украинские оппозиционные политики и СМИ указывали на неспособность Зеленского вести конструктивный диалог с оппозицией. Попытки прийти к консенсусу заменяются посадками и попытками заткнуть «неправильное» мнение санкциями, за что некоторые уже называют режим Зеленского на Украине «зеленым фашизмом». Эксперт объяснил и эту черту поведения украинского президента.

«Да что там! Зеленский даже не может держать удар своей оппозиции, он уже просто прессует ее санкциями. Запрет на вещание телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK — у них аннулированы лицензии, блокированы активы — возмутителен, это чистое проявление диктатуры трусливой власти. Тем более, что телеканалами владеет официальный депутат Верховной рады, избранный украинским народом. Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» испытывает невиданное ранее давление», — добавил Тепикин.

Таким образом, мы можем сделать вывод о полной политической импотенции украинского лидера, прикрываемой громкими заявлениями и цензурой. Особенное внимание Тепикин обращает на ситуацию с блокадой Крымского полуострова. Продолжая на международной арене требовать «возвращения» Крыма, украинское руководство готово из преступной злобы лишить людей жизненно необходимой воды и разрушать семьи, обрубая все пути к конструктивному диалогу не только между лидерами, но и между народами.

«Я уж не говорю о водной блокаде Крыма. Обрубаются все концы, связывающие Украину с Россией. Аваков гордо называет такую линию поведения убеждениями своего президента, потом добавляет: «Я на это надеюсь». О чем заявление свидетельствует? Они не хотели и не хотят ни о чем с Россией договариваться, снова и снова блефуют», — заключает эксперт.

Крымский полуостров стал частью России в 2014 году. Тогда большинство жителей региона во время референдума проголосовали за присоединение к РФ. Москва не раз подчеркивала, что не подвергает сомнению свой суверенитет над Крымом.

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