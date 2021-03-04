Жена сенатора Алексея Пушкова рассказала о знакомстве с Биллом Клинтоном

Москва, 4 марта. Актриса Нина Пушкова познакомилась с бывшим президентом США Биллом Клинтоном в 2009 году. Политик произвел на нее сильное впечатление при первой встрече.

Нина Васильевна была на приеме вместе со своим мужем, сенатором Алексеем Пушковым. Тогда ее супруг отошел поговорить с Анатолием Чубайсом, а она искала среди гостей, с кем бы могла поговорить.

Когда в зал вошел Клинтон, он направился прямиком к ней, широко улыбаясь. Пушкова оглянулась, подумав, что за ней стоит кто-то из знакомых экс-лидера. Но Клинтона интересовала именно она.

«Он подходит ко мне и говорит: «Добрый вечер. Как дела?» А я говорю: «А мы знакомы, господин президент?» Он говорит: «Если не знакомы, мы сейчас познакомимся», — сказала Нина Васильевна в эфире программы «Судьба человека».

Больше всего жену сенатора впечатлила «виртуозная легкость общения», которой обладал бывший президент Соединенных Штатов.

Артистка в беседе с Борисом Корчевниковым рассказала о знакомстве со своим супругом. Влюбленные впервые встретились в театре.