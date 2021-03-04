Тарасова призвала Косторную публично извиниться перед Тутберидзе

Москва, 4 марта. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что фигуриста Алена Косторная должна принести публичные извинения своей бывшей наставнице Этери Тутберидзе.

Согласно недавним сообщениям в СМИ, Косторная, которая прошлым летом ушла от Тутберидзе к Евгению Плющенко, теперь подумывает о возвращении к старому тренеру. Комментируя эту новость, Тарасова подчеркнула, что решение в данном случае зависит только от экс-наставницы фигуристки.

«Она громко, на всю страну, уходила, теперь ей надо на всю страну извиниться, просить и ждать решения мастера», — сказала Тарасова в комментарии РИА Новости.

Причину ухода от Тутберидзе Косторная называла в интервью японскому телевидению. Фигуристка говорила, что ушла от тренера, потому что композицию, под которую она собиралась выступать, отдали другой спортсменке. Сама Косторная новость о ее возможном возвращении к бывшей наставнице комментировать отказалась, пишет «Вечерняя Москва».

От Тутберидзе к Евгению Плющенко уходила не только Косторная, но и Александра Трусова. Сам Плющенко говорил, что положительно относится к Тутберидзе, но они, безусловно, являются конкурентами.