Вашингтон, 4 марта. Американский военный эксперт подверг критике политику США в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

Научный сотрудник проекта «Правительственный надзор», бывший капитан морской пехоты Дэн Грейзер, который проходил военную службу в Афганистане и Ираке, заявил, что размещение баз в Восточной Европе вряд ли вызовет у России восторг.

«Как вы думаете, насколько возмущены будут американцы, если русские внезапно откроют свои военные базы в Канаде? Мы бы просто сошли из-за этого с ума. Но именно это мы и делаем, размещая, например, войска США в странах Балтии в Европе в рамках расширения НАТО», — цитирует Грейзера издание USA Today.

По словам американского военного, НАТО пытается оправдать расширение присутствия в Восточной Европе некой «российской агрессией» в отношении Украины. Однако наблюдатели уверены, что если бы не попытки НАТО приблизиться к границам РФ, президент Владимир Путин даже не думал бы о воссоединении России и Крыма.

Грейзер добавил, что во время своей службы он часто наблюдал, как ВС США необдуманно и необоснованно расходуют средства, доставляя негабаритное учебное оборудование, собранное и поставленное подрядчикам по завышенным ценам, в отдаленные места. Причем это оборудование практически не используется.

Грейзера поддержал Марк Гиллем — бывший офицер ВВС США, профессор архитектуры в Университете Орегона. По его словам, базы США в других странах часто похожи на «мини-Америки»: это обширные локации, дорогостоящие в эксплуатации, часто страдающие от негативных экологических, социальных и геополитических последствий. В каждой стране захват американцами земель создает массу проблем. И во многих местах люди не всегда настроены против США, но выступают против американского экспансионизма.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Пентагон подтвердил факт ракетного удара по базе США в Ираке.

Как сообщает Infox, американский лидер Джо Байден не станет считаться с экономическим кризисом, чтобы реализовать военные проекты, угрожающие России.