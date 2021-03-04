Крушение Ан-2 в Магадане произошло из-за превышения взлетной массы на 410 кг



Межгосударственный авиационный комитет выпустил окончательный отчет по инциденту, произошедшему в феврале прошлого года. Ан-2, принадлежащий ООО «Т-Цемент», с 12 пассажирами на борту при взлете рухнул с высоты 10 метров. Как выяснил МАК в результате расследования, причиной происшествия стало превышение взлетной массы и неправильный расчет, так как вес багажа был заявлен в разы меньше реального. Только чудом все остались живы.

Самолет выполнял рейс с площадки «Магадан-13 км», где он проходил плановое техническое обслуживание. На борту находились 12 пассажиров —– сотрудники золотодобывающей компании. При загрузке пассажиры сказали, что у них с собой 150 килограммов груза. Поэтому расчет был произведен, исходя из этого веса. Но уже при посадке пассажиров второй пилот понял, что вес груза гораздо больше, но пересчитывать было некогда. Более того, расстановкой груза занимался второй вместе с авиатехником.

Через пять секунд после взлета самолет пошел на кабрирование, КВС понял, что превышена предельная задняя центровка, и принял решение сажать самолет перед собой. Самолет рухнул с высоты 10 метров. К счастью, КВС успел перекрыть бензопитание — все остались живы. Но так как было допущено еще одно нарушение — ни один из пассажиров не пристегнул ремень безопасности, а пилоты не проверили соблюдение правил, — то все получили травмы.

В результате расследования МАК выявил, что вес груза оказался в разы больше заявленного, а всего взлетный вес самолета превышал на 410 килограммов максимально допустимый для этого типа самолета. Более того, никто из летчиков тщательно не проверил равномерное размещение груза и пассажиров — все самое тяжелое оказалось сзади, и лишь опыт КВС позволил самолету не загореться.

Напомним, ранее ФАН писал, что причиной крушения дельталета спасателей под Москвой произошло по вине пьяного пилота. Пилот и его пассажир находились в невменяемом состоянии, когда производили взлет.