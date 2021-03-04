Федосеева-Шукшина отменила развод с Алибасовым через суд

Москва, 4 марта. Пресненский районный суд отменил акт о расторжении брака между актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной и продюсером Бари Алибасовым.

Отношения между супругами очень напряженные: то они клянутся друг другу в любви, то готовы разводиться. Накануне основатель «На-На» чуть ли не требовал развода от своей жены, говоря, что их официальными отношениями пользуются окружающие.

Федосеева-Шукшина в конце прошлого года подала на развод, а потом резко передумала. Она обратилась в суд, чтобы отказаться от иска.

«Это означает, что брак между Шукшиной и Алибасовым действителен и сохранен. Все заявления, якобы сделанные продюсером, где он умоляет жену «не препятствовать расторжениям брака», мы считаем манипуляцией. Нам до сих пор не известно, где именно находится Бари Каримович, в каком состоянии, получает ли он необходимое лечение или нет», — рассказала адвокат кинодивы Юлия Вербицкая-Линник в разговоре с изданием «СтарХит».

Артистка переживает за состояние супруга, который сейчас, по некоторым данным, находится в Калининграде. За музыкальным продюсером сейчас присматривает его сын.

Адвокат актрисы добавила, что после победы Федосеевой-Шукшиной в деле о возврате недвижимости в Новой Москве у нее нет никаких имущественных претензий к Бари Каримовичу. Все необходимые документы она готова предоставить, заверила представитель артистки, передает телеканал «360».

Сейчас у Алибасова серьезные проблемы со здоровьем. По словам врача, у музыканта потеря ориентации, проблемы с памятью и вниманием.