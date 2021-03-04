Милонов: Сотрудничающий с ИГИЛ Коротков показал истинное лицо либеральных СМИ в РФ

Правоохранительные органы должны дать оценку деятельности сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова и привлечь его к уголовной ответственности за пособничество терроризму, заявил в комментарии ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов.

Пособник терроризма

Следственные органы проверяют информацию о предполагаемом сотрудничестве Короткова с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1. ФАН провел расследование и обнаружил ряд доказательств, указывающих на сотрудничество журналиста «Новой газеты» с ИГИЛ1.

Впервые Короткова заподозрили в связях с боевиками после того, как Telegram-канал Directorate4 опубликовал фото ликвидированного в Сирии игиловца. На кадрах рядом с террористом лежали распечатки публикации «Фонтанки» за авторством Короткова, и был написан личный номер журналиста.

Затем Коротков выпустил статью «Минобороны раскрыло зарплаты военных вероятному противнику». В материале журналист рассказал, как можно получить личные данные любого военнослужащего ВС РФ из-за дефекта сайта Минобороны РФ. Есть версия, что боевики в России готовили нападения на семьи российских военных, используя инструкцию Короткова.

Кроме того, бывший участник ИГИЛ родом из Казахстана Шерзод Хасанов, проживающий в Сирии, рассказал ФАН, что переписывался с российским журналистом и получал от него статьи за авторством Дениса Короткова. Хасанов был переводчиком у российских корреспондентов, которые рассказали, что их поездки в Сирию спонсирует русский олигарх Михаил.

«Было много групп журналистов. Один раз я полдня был переводчиком у двух молодых парней, которые говорили по-русски. В один момент один из них сказал, что поездку в Сирию оплачивал какой-то российский олигарх Михаил. Потом я подошел к своему начальству и спросил: кто такой российский олигарх Михаил? Но они сразу заткнули мне рот, запретили вспоминать об этом и кому-либо говорить», — рассказал бывший боевик.

Торжество справедливости

Виталий Милонов призвал не называть Короткова журналистом. По мнению депутата, сотрудник «Новой» утратил этот статус. Парламентарий также указал на важное значение Короткова для понимания природы российских либеральных СМИ.

«Денис Коротков не журналист. Он стал активистом, я бы сказал, информационным наемником, выполняющим важную функцию с точки зрения открытия подлинного лица либеральной журналистики. Он показал нам смычку беглого бандита Ходорковского и бандитов другого плана — не либеральных, а из ИГИЛ и прочих дикарей. Ради того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, одни уроды хотят взаимодействовать с другими уродами. Ходорковский готов брататься даже с бородатыми дикарями из ИГИЛ, только бы нанести удар по его бывшей стране», — отметил собеседник ФАН.

Милонов надеется, что правосудие восторжествует и выходящая за все рамки приличия деятельность Короткова получит соответствующую оценку правоохранительных органов.

«Я считаю, что Денис Коротков должен быть привлечен к уголовной ответственности за пособничество терроризму. Заигрался мальчишка, перешел все мыслимые и немыслимые границы. Писал бы дальше свои никому ненужные расследования. А сейчас он перешел рубежи. Видимо, его манит романтика бородатых немытых уродов. Искренне призываю расследовать его деятельность и привлечь его к ответственности. Этот человек не остановится, и дальше мы увидим, что при его посредничестве и в наших городах начнут взрываться бомбы», — добавил депутат.

Следственные органы уже больше года проводят доследственную проверку в отношении сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова и изучают сведения о возможном сотрудничестве с ИГИЛ. Подробнее о проверке в отношении Дениса Короткова — в материале ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.