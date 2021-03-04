Стоимость нефти Brent выросла до 64,55 доллара за баррель

Москва, 4 марта. Котировки нефти демонстрируют рост на мировых биржах. Положительным фактором для стоимости сырья являются переговоры стран ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.

По данным лондонской биржи ICE, цена майских фьючерсов сорта Brent растет на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов. Стоимость барреля североморской эталонной марки составляет 64,55 доллара. Тем временем апрельские фьючерсы WTI выросли на 0,40%, до 61,68 доллара за баррель.

Инвесторы находятся в ожидании четких сигналов от ОПЕК+ относительно восстановления добычи сырья. Накануне нефтяные торги завершились ростом. Подорожание сырья произошло, несмотря на то, что мониторинговый комитет ОПЕК+ не смогу вынести окончательные рекомендации по уровням добычи на апрель.

Рост цен на нефть оказывает незначительную поддержку рублю, однако из-за давления на рисковые активы в начале торгов российская валюта потеряла 14,5 копейки к доллару. Биржевая стоимость доллара в начале торгового дня составила 73,94 рубля.