Москва, 4 марта. В Армении уже несколько месяцев не заканчиваются антиправительственные протесты. Причиной волнений стала сделка, заключенная Ереваном и Баку в рамках урегулирования карабахского конфликта, сообщает Newsfront.

Речь идет о соглашении Азербайджана и Армении, согласно которому противостояние сторон в Нагорном Карабахе раз и навсегда закончится. Договоренности действовали при поддержке Москвы, а армянской стороне пришлось уступить часть своих территорий.

Как сообщает издание The Duran, фактическое поражение Армении в данном противостоянии может быть началом серьезных действий.

Армянская оппозиция, воспользовавшись случаем, объединила народ, уставший от «провалов» Никола Пашиняна. Премьер мог воспользоваться исходом карабахского конфликта для объединения народа, а вместо этого столкнул страну в бездну хаоса, ответив репрессиями.

Армянский премьер часто делает довольно странные заявления. Так, например, он обвинил российские ракетные системы в неэффективности. При этом армия Армении даже не использовала их во время военных столкновений в Карабахе.

В итоге Пашинян стал неугодным не только для россиян, но и для собственной армии, которую пытался обвинить в провале Карабахской войны. Дошло до того, что Генштаб стал требовать отставки премьера. Поведение западных стран также вызывает недоумение.

Вашингтон, например, призвал сохранять спокойствие, но при этом схожую ситуацию в Грузию подверг критике и негодованию.

«Мы шокированы вызывающей раздоры риторикой, которую руководящие лица Грузии использовали во время кризиса. Насильственные методы и агрессия — не способ разрешить политические разногласия Грузии. Сегодня Грузия сделала шаг назад на пути более сильной демократии в семье евроатлантических государств», — написали в посольстве США.

Двойные стандарты объяснить легко. Авторы публикации в The Duran считают, что если Пашинян пользуется покровительством западных элит, то глава грузинской правящей партии Бидзина Иванишвили не может похвастаться тем же.

Эксперты издания отметили, что Запад может превратить Армению во вторую Украину. Ведь добившись напряженности у границ России, в стратегическом плане США могут потерять Армению. Мы уже привыкли, что Запад активно поддерживает хаос, в результате которого Киев, например, лишился части территорий и допустил захвата власти олигархическим спрутом.