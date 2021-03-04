Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по нефтяному объекту Саудовской Аравии

Джидда, 4 марта. Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по нефтяному объекту саудовской компании Saudi Aramco в городе Джидда.

Бригадный генерал хуситов Яхья ас-Сари сообщил, что для атаки использовалась крылатая ракета типа Quds-2, а цель была поражена «с высокой точностью».

Yemen’s Houthis say they fired missile at Saudi Aramco site https://t.co/LlrKKoiP46 pic.twitter.com/JwNewPwGq7 — Global Issues Web (@globalissuesweb) March 4, 2021

Предыдущий ракетный обстрел территории Саудовской Аравии движение «Ансар Аллах» произвело 27 февраля. Ас-Сари заявил, что баллистическая ракета Zulfiqar и девять беспилотников Sammad-3 поразили «чувствительные позиции» в Эр-Рияде.

Однако официальные саудовские СМИ сообщают, что февральская атака была отбита силами противовоздушной обороны (RSADF). В то же время источники в социальных сетях рассказывают о взрыве в черте города и повреждении одного дома осколками.

Quick and dirty analysis of video’s circulating social media etc. this evening does show the same interception over #Riyadh, #KSA, circle is to highlight the “glow” after the interception which aligns the videos rather than just showing any random interception. pic.twitter.com/sMsxaGLazd — Aurora Intel (@AuroraIntel) February 27, 2021

Контекст события

Обстрел произошел на фоне продолжающейся с 2014 года войны на территории Йемена. Открытая фаза конфликта началась с восстания хуситов против религиозных притеснений. После перехода почти всего Северного Йемена под контроль «Ансар Аллах» на территорию страны вторглась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Эти государства опирались на приглашение йеменского президента Мансура Хади.

فخامة الرئيس: الجمهورية قدر ومصير ولن تكون ميداناً للمساومة والانتقاص من مهابتها وغاياتها https://t.co/82MNi5L6iV — عبدربه منصور هادي (@HadiPresident) September 25, 2020

Главной целью военного союза суннитских государств являлось пресечение распространения иранского влияния в регионе, так как «Ансар Аллах» заручился поддержкой Тегерана.

Будучи лидером арабской коалиции, Эр-Рияд заинтересован в переходе всей территории Йемена под контроль сторонников Хади. Для подавления хуситского сопротивления саудиты установили всеобщую блокаду северной части страны, что привело к развитию гуманитарной катастрофы на этих территориях.

Осуществленный ракетный обстрел является лишь звеном в цепи ударов по территории Саудовской Аравии. «Ансар Аллах» отвечает террором на террор, атакуя стратегически важные объекты: электростанции, нефтеперерабатывающие заводы, военные базы и прочие.