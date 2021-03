Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по нефтяному объекту Саудовской Аравии

Джидда, 4 марта. Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по нефтяному объекту саудовской компании Saudi Aramco в городе Джидда.

Бригадный генерал хуситов Яхья ас-Сари сообщил, что для атаки использовалась крылатая ракета типа Quds-2, а цель была поражена «с высокой точностью».

Предыдущий ракетный обстрел территории Саудовской Аравии движение «Ансар Аллах» произвело 27 февраля. Ас-Сари заявил, что баллистическая ракета Zulfiqar и девять беспилотников Sammad-3 поразили «чувствительные позиции» в Эр-Рияде.

Однако официальные саудовские СМИ сообщают, что февральская атака была отбита силами противовоздушной обороны (RSADF). В то же время источники в социальных сетях рассказывают о взрыве в черте города и повреждении одного дома осколками.

Quick and dirty analysis of video’s circulating social media etc. this evening does show the same interception over #Riyadh, #KSA, circle is to highlight the “glow” after the interception which aligns the videos rather than just showing any random interception. pic.twitter.com/sMsxaGLazd