Бездомных собак могут пустить на корм диким медведям

О необычной альтернативе эвтаназии бездомных собак рассказал первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Отметим, согласно п. 11 ст. 16 ФЗ «Об ответственном обращении с животными» животных нельзя умерщвлять за исключением случаев наличия у них неизлечимого тяжелого заболевания, которое причиняет страдание. Иные случаи умерщвления животных не предусмотрены.

«Решение вопроса с бездомными животными лежит не только в плоскости убийств. Есть альтернатива эвтаназии бездомных собак. Давайте попробуем с перенаселенных собаками территорий вывозить животных в дикие районы и давать им возможность выживать. Так как у нас нет верха пищевой цепочки, собака могла бы занять определенное место в ней», — объяснил Элмурод Расулмухамедов.

Так, по его словам, общая логика говорит, что природный баланс подразумевает распределение животных «по определенным площадям в определенном порядке, пропорционально видовым характеристикам». Собака может стать звеном в пищевой цепочке и являться добычей для таких хищников, как медведи.

Ранее ФАН сообщал, биолог Глазков рассказал о диких зверях Санкт-Петербурга.