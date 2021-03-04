Осташко о Короткове: Человек без стыда и совести, открыто ненавидящий Россию

Подавая иск о клевете, журналист «Новой газеты» Денис Коротков пытается оказать давление на правосудие и манипулирует общественным мнением. Такое мнение ФАН высказал ведущий «Время покажет», руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко.

Коротков под следствием

Следствие проверяет Короткова на связь с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена на территории РФ).

Ранее ФАН сообщал, что журналисты «Новой» Вади эль-Хайек и Денис Коротков поддерживают контакты с сирийскими джихадистами. Об этом сообщил один из боевиков, который ранее воевал на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии.

Впервые информация о том, что Денис Коротков может сотрудничать с террористами «Исламского государства», появилась в Telegram-канале Directorate4 10 сентября 2017 года. Там опубликовали фотографии ликвидированного в Сирии боевика ИГИЛ1. На снимке рядом с его трупом лежали распечатанные на официальных бланках террористической организации публикации «Фонтанки» за авторством Дениса Короткова. На одном из листков был написан личный телефонный номер петербургского журналиста.

Мент из «девяностых»

«Коротков — это та еще сволочь, — отмечает Руслан Осташко. — Он мент из «девяностых», в самом худшем определении этого термина. Человек без стыда и совести, который открыто показывает ненависть к своей стране. Те доказательства, которые приводили издания, входящие в Медиагруппу «Патриот», о том, что он причастен к деятельности запрещенной в России исламской группировки, лично меня убеждают в том, что человек сотрудничает с ними, предоставляет информацию и работает с ними в одном направлении. Это моя точка зрения».

По мнению Осташко, Денис Коротков, обладая в нашей стране правами журналиста, имеет возможность подать в суд. Мол, нет решения суда и следственных органов о том, что он является пособником террористов, поэтому все это якобы клевета, ложь и провокация. Перед нами юридическая ловушка.

«Таким образом СМИ лишают возможности рассказывать факты [о возможной связи Короткова с террористами]. Точнее, рассказывать факты можно, но делать выводы из этих фактов мы уже не можем. Нас в этом плане ограничивают. На мой субъективный взгляд, наша современная реальность диктует новые условия и требования к органам государственной власти. И я себе слабо представляю, что стало бы с журналистом в США, если бы его номер телефона нашли на трупе, например, террориста, который вогнал самолет в башни-близнецы 11 сентября. Не думаю, что он мог бы спокойно судиться в другими изданиями, если бы его подозревали в связях террористами. Если была бы целая цепочка доказательств, которые ваши журналисты предоставили общественности», — пояснил Руслан Осташко.

По его мнению, иск о клевете Коротков делает лишь с одной целью — обращение к Европе и получение дополнительного там покровительства. Поэтому Коротков так спешит и торопится, чтобы его «либеральная шайка» оказала давление на правосудие.

«При этом Коротков умудрился поругаться и со своими либералами. Это одиозная фигура не только среди патриотической общественности, но и среди либералов. На человеке, по большому счету, негде ставить клейма. Но наши законы очень либеральные и дают возможность таким негодяям манипулировать общественным мнением и судебными решениями. Думаю, мы с этой ситуацией как-нибудь справимся», — заключил Руслан Осташко.

Напомним, Коротков, кроме того, выпустил на «Фонтанке» статью «Минобороны раскрыло зарплаты военных вероятному противнику». В ней на примере героя России Романа Филипова, погибшего в Сирии, журналист из Петербурга показал, как получить личные данные любого военнослужащего Вооруженных сил РФ, воспользовавшись дефектом сайта Минобороны.

Циничная публикация Короткова вызвала большой общественный резонанс, так как его подробной инструкцией могли воспользоваться террористы для совершения преступлений в отношении тех военных, которые находились в командировке в Сирии, а также против членов их семей. И с большой долей вероятности можно говорить о том, что именно это вскоре после выхода материала и произошло.

1 Организация запрещена на территории РФ.