Посвященный Росгвардии вагон-музей вышел на линию метро в Новосибирске

Новосибирск, 4 марта. В метро Новосибирска прошла торжественная церемония открытия вагона-музея, посвященного 50-летию ведомственного вуза — кузнице кадров Росгвардии — Новосибирского военного института войск национальной гвардии, передает корреспондент ФАН.

Это событие так же приурочено к пятой годовщине создания Росгвардии и 210-летию образования войск правопорядка. По словам начальника Новосибирского военного института Валерия Косухина, тематический вагон метро призван сыграть важную роль в патриотическом воспитании молодежи.

«Экспозиция будет не только ознакомительной, но и сыграет важную роль в патриотическом воспитании молодежи и определит для некоторых молодых жителей города дальнейший выбор будущей профессии», — отметил Косухин.

Со дня основания Новосибирского военного института войск национальной гвардии это учебное заведение подготовило 11 тысяч офицеров, из них почти 150 — окончили вуз с золотыми медалями, около 2000 — после окончания учебы получили дипломы с отличием. 57 выпускников Новосибирского военного института войск национальной гвардии стали генералами.

В 2011 году в стенах вуза был образован единственный в войсках факультет сил специального назначения. Его выпускники служат во всех округах войск национальной гвардии, охраняют мирную жизнь в разных регионах нашей страны, стоят на передовой борьбы с терроризмом.

Из стен вуза вышло пять Героев Российской Федерации: генерал-майор Геннадий Фоменко, старший лейтенант Игорь Гуров, старший лейтенант Михаил Немыткин, капитан Виталий Цымановский, капитан Иван Шелохвостов. Четверо из них были удостоены этого высокого звания посмертно.