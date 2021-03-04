Сотрудники ФСБ обнаружили под Москвой схрон со взрывчаткой и стрелковым оружием

Истра, 4 марта. Чекисты обнаружили в Подмосковье у слесаря автосервиса, специализирующегося на ремонте дорогих внедорожников, арсенал с оружием. Как стало известно ФАН, мужчина хранил несколько автоматов и пулеметов у себя в частном доме.

Сотрудники ФСБ получили оперативную информацию, что 52-летний житель поселка Румянцево городского округа Истра хранит у себя дома автоматическое оружие и взрывчатые вещества. Для подтверждения агентурного сообщения силовики провели оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений». Для этого они обратились в суд и получили разрешение.

Помогали чекистам сотрудники полиции. Вместе они наведались в частный дом, где проживает автослесарь. В ходе досмотра были найдены два автомата АК-74, пистолет-пулемет «Кедр», пистолет-пулемет ППС, пистолет ТТ, пистолет Макарова. Также была обнаружена банка со взрывчатым веществом весом 200 гр и 4854 патрона различного калибра.

Экспертиза показала, что найденное оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы, а взрывчатое вещество является порохом.

«Мужчина работает в одном из автомобильных техцентров в Москве. По месту работы характеризуется только с положительной стороны. От него не получилось добыть внятного объяснения, для чего он хранил столько огнестрельного оружия», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

В отношении оружейного фаната возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение перевозка или ношение оружия, его составных частей, боеприпасов».

Слесаря пока не стали отправлять за решетку. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.