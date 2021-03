Извержение вулкана Пакая парализовало туризм в Гватемале

Гватемала, 4 марта. Извержение вулкана Пакая началось в Гватемале. Специалисты метеорологического института Инсивуме предупредили о вероятном выбросе вулканических блоков на близлежащие города — Эскуинтла, Сучитепекес, Кецальтенанго и Сан-Маркос, сообщает Reuters.

После стромболианского извержения (характеризуется ритмично повторяющимися взрывами в открытом жерле вулкана, сопровождается сильными звуковыми эффектами и белыми тучами; процесс назван в честь итальянского вулкана Стромболи — Прим. ред.) власти Гватемалы приняли решение подготовить убежища и закрыть для посещения Национальный парк, расположенный на склонах Пакая.

За последние часы сформировались три лавовых потока, достигающих до 1 000 метров в длину, сообщает TeleSUR English.

#Guatemala | The Pacaya volcano increased its seismic activity with the release of ash at high altitudes. Its material is dispersing up to 25 kilometers away from its crater.https://t.co/eGS7Jl1Lbb