Извержение вулкана Пакая парализовало туризм в Гватемале

Гватемала, 4 марта. Извержение вулкана Пакая началось в Гватемале. Специалисты метеорологического института Инсивуме предупредили о вероятном выбросе вулканических блоков на близлежащие города — Эскуинтла, Сучитепекес, Кецальтенанго и Сан-Маркос, сообщает Reuters.

Guatemala's Pacaya volcano erupts, officials warn of burning projectiles https://t.co/CEvQFrGQKl pic.twitter.com/515RsKut3s — Reuters (@Reuters) March 4, 2021

После стромболианского извержения (характеризуется ритмично повторяющимися взрывами в открытом жерле вулкана, сопровождается сильными звуковыми эффектами и белыми тучами; процесс назван в честь итальянского вулкана Стромболи — Прим. ред.) власти Гватемалы приняли решение подготовить убежища и закрыть для посещения Национальный парк, расположенный на склонах Пакая.

«Вулкан имеет очень высокий уровень активности, который породил извержение стромболианского типа с сильными взрывами», — говорится в заявлении метеорологов.

За последние часы сформировались три лавовых потока, достигающих до 1 000 метров в длину, сообщает TeleSUR English.

#Guatemala | The Pacaya volcano increased its seismic activity with the release of ash at high altitudes. Its material is dispersing up to 25 kilometers away from its crater.https://t.co/eGS7Jl1Lbb — teleSUR English (@telesurenglish) March 3, 2021

В Сети утверждают, что Пакая оказался мощнее мексиканского Попокатепетля, последнее извержение которого произошло в 2020 году.

«Попокатепетль был более спокоен», — пишет пользователь Gabriel Tellez.

Некоторые люди опасаются за своих родных, которые в эти дни решили отправиться по «маршруту вулканов» (в Гватемале насчитывается более 30 вулканов — Прим. ред.).

"Мой муж планирует поездку по маршруту вулканов. Страшно", — рассказала пользователь под ником @NancydeMatosDMI.

Представитель Национального координатора по уменьшению опасности бедствий (CONRED) Дэвид де Леон напомнил, что последнее крупное извержение Пакая произошло 27 мая 2010 года и унесло жизни двух человек.

Ученые сообщали об активности Пакая в течение последнего месяца, прежде чем произошло извержение. Вулкан считается одним из самых активных в Центральной Америке. Он располагается в 28 километрах к югу от столицы Гватемалы. Рядом с Пакая активны вулканы Фуэго и Сантьягито.